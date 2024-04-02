Стильна парочка: Дженніфер Лопес та Бен Аффлек під прицілом папараці

Пара проводить зараз час у Нью-Йорку.

Дженніфер Лопес та Бена Аффлека помітили, коли вони йшли разом вулицею у престижному районі міста, водночас обидва були з ноутбуками в руках.

Дженніфер одягла сіре пальто із зав'язками спереду, яке поєднала з коричневими чоботами на підборах від Ralph Lauren, а також сумкою Birkin від Hermes із текстурованої шкіри, яка повторювала крокодилячу. Волосся знаменитість зібрала у високий хвіст, одягла сережки-кільця та сонцезахисні окуляри Le Specs.

Аффлек же цього разу віддав перевагу короткому пальту, кардигану та джинсам. Також актор одягнув кросівки, а в руці ніс валізу.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Потім зірок помітили, коли вони прямували до ресторану Sadelle's. Дженніфер і Бен трималися за руки і намагалися не звертати уваги на зацікавлений натовп.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

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