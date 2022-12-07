Стильна парочка: Гейлі та Джастін Бібери вийшли на прогулянку і потрапили під приціл папараці

Зіркове подружжя досить часто з'являється в місті, іноді поодинці, іноді разом. Але папараці та камер вони не бояться, а намагаються не звертати уваги на них, хоча й ходять скрізь у супроводі охорони. Днями Гейлі та Джастін вийшли на прогулянку в Нью-Йорку і обидвоє були дуже стильно одягнені.

Гейлі, яка вважається однією з головних It girl Америки, того дня була одягнена у розкішне довге пальто з поясом від бренду Saint Laurent, яке поєднувало з широкими джинсами, джемпером та чорними лоферами.

В руці модель тримала одну з наймодніших сумок останніх кількох сезонів – Jodie від бренду Bottega Veneta. Джастін був у дутій рожевій куртці, спортивних штанах, футболці та кросівках. На голові співак мав кепку.

Гейлі та Джастін Бібери / Фото: Getty Images

Наступного дня пара знову вийшла до міста, щоб купити каву, і цього разу знову продемонстрували стильні сучасні луки. На Гейлі було коричневе тепле пальто від Saint Laurent, знову джинси та ті ж лофери від Marni. Також вона одягла водолазку та сонцезахисні окуляри. Джастін був у куртці у стилі мілітарі, вельветових штанях та сорочці. Особливу увагу привертали окуляри співака.

Гейлі та Джастін Бібери / Фото: Getty Images

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