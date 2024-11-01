Стильна та красива: Демі Мур продемонструвала два образи у чорному на кінофестивалі

61-річна зірка знову одягла вбрання від Schiaparelli креативного дизайну.
У США відбувся 27-й кінофестиваль SCAD Savannah, який цього року відвідала акторка Демі Мур, щоб презентувати свій новий фільм "Субстанція".
61-річна акторка одягнулася з такого приводу у все чорне. Проте продемонструвала Мур цілих два вбрання. Автором її луків був бренд Schiaparelli.
Перше вбрання включало незвичайний жакет з одним рукавом і великим ґудзиком, який вона носила з напівпрозорим топом та широкою спідницею. Образ вона доповнила невеликою сумкою та гостроносими лаковими туфлями з декором у вигляді золотих замкових щілин.
Друге вбрання акторки теж включало жакет, але він був оже з двома рукавами, а носила вона його з широкими штанами і тими ж туфлями. Волосся акторка розпустила, а її макіяж був ніжним та лаконічним.
Боді-горор "Субстанція" став справжнім хітом в українських кінотеатрах, а прем'єра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі, де він не лише отримав нагороду за найкращий сценарій, а й зірвав 13-хвилинні овації після прем'єри. Для виконавиці головної ролі – Демі Мур – стрічка стала кінематографічним "камбеком" і водночас свідченням її самоприйняття: після десятиліть жорстокої боротьби із власним тілом та віком.
Нагадаємо, що перед показом картини Леді.ТСН.ua разом із дистриб'ютором фільму в Україні показував ексклюзивний уривок із цього фільму:
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