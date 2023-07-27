Стильна та красива: супермодель Аліна Байкова поділилася знімками з Берліна

Дівчина не лише знову одягла лук з посланням російському диктатору, а й сфотографувалася на тлі українського прапора.

Українка Аліна Байкова поділилася новими патріотичними образами у Instagram. Цього разу відома модель показала вбрання у чорних штанях із розкльошеними штанинами, які поєднала із чорним блейзером. Також на красуні була напівпрозора водолазка, яку вона носила із чорним бюстгальтером.

Лук модель доповнила сумкою Hermès кольору капучино з короткою ручкою, білими кедами та яскравими прикрасами. Також вона зібрала волосся у високу зачіску, а на обличчі Аліна мала насичений макіяж очей, виконаний у коричневому кольорі.

Позувала Байкова на тлі прапора України, який майорів на одній із будівель у Берліні. У самої моделі на блейзері був прикріплений синьо-жовтий значок.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Деталями свого макіяжу зірка поділилася на наступному фото. На грудях вона теж мала стрічку у вигляді прапора.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Також Аліна показала ще один образ, але цього разу вона була одягнена вже у чорні штани та блакитний светр із написом F*ck you Putin. Лук модель доповнила макіяжем, стильними окулярами та кросівками. На руці у неї висіла та сама сумка Hermès.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Нагадаємо, що Аліна Байкова – відома модель світового рівня, яка брала участь у показах багатьох відомих брендів, серед яких були Dior, John Galliano, Dolce & Gabbana та Zac Posen. Зірка мешкає і працює в Нью-Йорку і досить часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя в Instagram, де має понад 4 мільйони фоловерів.

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