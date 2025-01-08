Стильна та неймовірно красива: Памела Андерсон продемонструвала нові вбрання

Акторка, модель та колишня зірка серіалу "Рятувальники Малібу" розпочала 2025 рік дуже активно, адже буквально за кілька днів встигла з'явитися на різних заходах та навіть інтерв'ю.

Пов'язано це все з тим, що за участю Андерсона вийшов новий фільм під назвою "Остання танцівниця". Спеціальний показ картини відбувся в Нью-Йорку і для нього вона обралася вбрання від бренду Tory Burch з круїзної колекції 2025 року.

Лук Памели включав жакет з подовженими рукавами і шорти-капрі з такої самої тканини. Носила їх вона у поєднанні зі стильними коричневими чоботями на підборах.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Також Памела відвідала "Нічне шоу з Джиммі Феллоном", де розповіла про свою щирість і чесність у її документальному фільмі "Памела. Історія кохання", про те, як її помітили на великому екрані під час футбольного матчу, та про знімання фільму "Остання танцівниця" лише за 18 днів.

На інтерв'ю вона прийшла в елегантній довгій шовковій сукні вільного фасону. Це було вбрання з імітацією двобортного жакета. Його також прикрашали класичні лацкани та подовжені рукави із зав'язками на манжетах. Макіяжу на обличчі Андерсона не було, вона тільки нанесла на губи прозорий блиск і уклала волосся у просту зачіску.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

За роль у цій картині Памела була номінована на "Золотий глобус" у категорії "Найкраща акторка у драматичному фільмі", проте перемоги не здобула. Але роль стала визначною для неї та її великим поверненням у світ кіно. На церемонію в Лос-Анджелесі акторка прийшла без макіяжу і в розкішному нуарному вбранні від відомого бренду Oscar de la Renta.

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