Стильна та з голим животом: дружина Роберта Паттінсона сходила на презентацію свого альбому

Напередодні виходу нового альбому зірка з'явилася на публіці, але чоловіка на захід не взяла.

32-річна британська співачка та акторка Сьюкі Вотергаус та 38-річний актор Роберт Паттінсон у березні цього року стали вперше батьками – у них народилася донька, ім'я якої вони досі тримають у секреті. Але під час вагітності Сьюкі продовжувала активно працювати над новими піснями і вже у вересні випустить альбом під назвою Memoir of a Sparklemuffin.

Однак напередодні цього вона провела вечірку на честь запуску у Levi's Haus у Лондоні. На заході співачка з'явилася без свого знаменитого чоловіка, але у стильному вбранні, блиснувши животом.

На Сьюкі була вкорочена вільна футболка з логотипом бренду Levi's, яку вона носила у поєднанні зі смугастими штанами та лоферами трендового відтінку марсала.

Сьюкі Вотергаус / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що також нещодавно акторка та співачка з'явилася з дочкою на обкладинці глянцю. Вотергаус позувала в шубі від Bottega Veneta, а маля вона притискала до грудей.

instagram.com/sukiwaterhouse

Читайте також:

Образи Сьюкі Вотергаус — коханої Роберта Паттінсона (8 фото)