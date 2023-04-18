Стильна, як і мама: Аманду Голден сфотографували з молодшою дочкою в Лондоні

Британська зірка — теле- та радіоведуча Аманда Голден — здивувала шанувальників, адже прийшла на роботу — запис ранкового радіошоу Breakfast show на Heart FM — зі своєю молодшою дочкою.

Голлі 11 років, і вона дуже схожа на знамениту маму, а також має гарний смак. Дівчинка вибрала для відвідування студії джемпер, широкі блакитні джинси з діркою, черевики на шнурках та чорну косуху. На очі вона одягла сонцезахисні окуляри.

А ось Аманда віддала перевагу лаконічній зеленій сукні в рубчик, джинсам та білим аксесуарам — туфлям-човникам і квадратній сумці з короткими ручками. Лук зірка доповнила ланцюжком із кулоном та сонцезахисними окулярами.

Аманда Голден та Голлі / Фото: Getty Images

Також Голден має ще одну доньку Алексу, якій зараз уже вже 17 років. Однак в Аманди був ще й син Тео, який з'явився на світ 2011 року мертвонародженим. Після трагедії вона наважилася знову завагітніти і в неї з'явилася Голлі, але не все минуло добре і цього разу, оскільки після пологів новонароджена дівчинка та її мама кілька днів перебували у критичному стані. Зараз, як бачимо, в обох все чудово, і Аманда дуже часто публікує фото своїх доньок у соцмережах.

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