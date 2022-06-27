Стильне подружжя: Джессіка Біл та Джастін Тімберлейк на модному показі в Парижі

Джессіка Біл та її чоловік Джастін Тімберлейк все ще перебувають у Парижі, куди прилетіли із США на Тиждень моди.

Учора, 26 червня, пара відвідала показ Kenzo Menswear Spring Summer 2023, що відбувся під час Паризького тижня моди. 40-річна акторка одягла чорно-білий блейзер із відповідними штанами та чорний берет з написом "1970" угорі. А взута була в босоніжки з лакованої шкіри. Волосся Джессікі було укладене хвилями, а на обличчі були великі чорні окуляри від сонця.

Її 41-річний чоловік Джастін одягнув куртку болотяного кольору від Kenzo, під якою була джинсова сорочка і був у бежевих штанах та грубих коричневих туфлях. На обличчі у співака були окуляри у зеленій оправі.

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / Фото: Getty Images

В Instagram Джессіка Біл поділилася декількома не офіційними фото з показу. "Kenzo цього ранку — вітаємо @nigo і цю нову колекцію ❤️ У береті 1970 року, тому що, мабуть, в Америці саме такий рік...", — написала у підписі під знімками Джессіка.

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Раніше, нагадаємо, пара відвідала показ Louis Vuitton, який також відбувся на Паризькому тижні моди. Для цього виходу Джессіка Біл обрала інший цікавий образ.

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / Фото: Getty Images

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