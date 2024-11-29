Стильні Бекхеми: Девід, Вікторія та їхня дочка Гарпер з'явилися на святковій тусовці

Вікторія Бекхем вчора відсвяткувала 10-ту річницю свого магазину на Довер-стріт, підтримати та привітати її приїхав чоловік Девід із дочкою Гарпер.
13-річна Гарпер була одягнена в розкішне двобортне вовняне пальто з сірим верхом та мішкуватими джинсами під ним і взута у чорні кросівки.
Девід одягнув двобортне пальто темно-синього кольору та темно-сині штани у поєднанні з чорними черевиками. А Вікторія обрала для світського виходу чорне мереживне боді, яке вона доповнила вільним смокінгом з атласними лацканами та чорними штанями. У неї було розпущене і недбало укладене волосся і насичений макіяж у теплих відтінках.
"Святкуємо 10-річчя магазину Victoria's Dover Street. Люблю те, що ви створили з простором @roseuniake @victoriabeckham", — підписав кадри, якими поділився в Instagram Девід Бекхем.
Вікторія також опублікувала кілька фотографій, зокрема й ту, де зазнімкована з дочкою.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як дочка Бекхемів з'явилася на публіці із сумкою за 3 тисячі доларів. Схоже, юна леді любить моду так само, як її знаменита мама.
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