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Стильні і дуже схожі: Ума Турман вийшла у світ з молодшою дочкою

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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Стильні і дуже схожі: Ума Турман вийшла у світ з молодшою дочкою

Ума Турман / Фото: Associated Press

Акторка зазвичай зберігає своє особисте життя в секреті, тому її поява з молодшою дочкою на публіці стала справжнім сюрпризом.

11 грудня у Нью-Йорку відбувся прем'єрний показ нового бродвейського мюзиклу "У джазі лише дівчата". Постановку відвідало багато зірок театру та кіно, серед яких була і акторка Ума Турман.

На червону доріжку зірка фільму "Вбити Білла" вийшла зі своєю 10-річною дочкою Луною Турман-Бусон. Дівчинка молодша із трьох дітей Турман, адже також вона має доньку Маю та сина Левона від попереднього шлюбу актором Ітаном Гоуком.

Акторка одягла на захід теплий жакет від Prada, водолазку та спідницю. Також на ній були черевики із зірками, які перегукувались із колготками Луни, адже на них теж були зірки. У руці Ума тримала сумку, а ось волосся зібрала в низьку зачіску.

Ума Турман / © Associated Press
Ума Турман / Фото: Associated Press

Дочка акторки одягла черевики від Prada, білу сукню та сіре пончо. У руці вона тримала сумку від Céline.

Ума Турман / © Associated Press
Ума Турман / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
361
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