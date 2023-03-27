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Стильні красуні: Гайді Клум та Софія Вергара в ефектних образах приїхали на знімання

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Стильні красуні: Гайді Клум та Софія Вергара в ефектних образах приїхали на знімання

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Колеги Софія Вергара та Гайді Клум були заскочені фотографами дорогою на знімання 18-го сезону шоу America's Got Talent.

49-річна Гайді продемонструвала образ у довгому блакитному вовняному пальті одягненому поверх бежевого топу, штанях із квітковим принтом та блакитних туфлях-човниках на підборах. Модель і член журі проєкту уклала своє ідеально пряме волосся, одягла окуляри зі світлим склом і зробила макіяж. В руках у Клум була сумка Christian Dior Book Tote за 3800 доларів, а на шиї виблискувало скромне кольє відтінку металік.

Гайді Клум / © Getty Images
Гайді Клум / Фото: Getty Images

50-річна Софія Вергара також мала розкішний вигляд. Вона була в бежевій сорочці, верхні ґудзики якої розстебнула, штанях хакі та в довгому шкіряному плащі, а в руці тримала сумку від Christian Dior. Акторка одягла великі сонцезахисні окуляри, зробила макіяж з акцентом на губи та гарне укладання хвилями. А взута була в замшеві мюлі на підборах.

Софія Вергара / © Getty Images
Софія Вергара / Фото: Getty Images

Днем раніше, нагадаємо, Гайді Клум та Софію Вергару вже фотографували у Пасадені, де відбуваються знімання проєкту.

Гайді Клум / © Getty Images
Гайді Клум / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
820
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