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Стильні красуні: Пенелопа Круз із колишньою подругою Ді Капріо сходили на шоу Chanel

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Стильні красуні: Пенелопа Круз із колишньою подругою Ді Капріо сходили на шоу Chanel

Пенелопа Крус та Каміла Морроне / Фото: Getty Images

У Парижі показав свою нову колекцію весна-літо 2024 року французький Модний дім Chanel.

Серед гостей показу були акторка Пенелопа Крус та модель Каміла Морроне більш широко відома публіці, як колишня дівчина Леонардо Ді Капріо.

Каміла приїхала подивитись показ у чорній твідовій сукні міді Chanel та босоніжках з відкритими носами та на підборах. У неї було розпущене і красиво укладене волосся хвилями, а на обличчі макіяж у теплих натуральних відтінках.

Пенелопа Крус та Каміла Морроне / © Getty Images
Пенелопа Крус та Каміла Морроне / Фото: Getty Images

Пенелопа одягла білий костюм з твіду від Chanel, що складався з короткого жакета і спідниці до колін з
ґудзиками спереду. Взута Крус була у чорні босоніжки з відкритими носами, а в руках тримала маленьку білу сумку теж від Chanel.

У Пенелопи у вухах були красиві золоті сережки, макіяж на обличчі та ідеально рівне освітлене волосся. Зірка мала просто розкішний вигляд.

Пенелопа Крус / © Getty Images
Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Зендея викликала фурор образом на фешншоу в Парижі.

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Дата публікації
Перегляди
123
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