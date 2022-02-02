Стильні красуні у Львові: Катя Осадча у блакитному пальті, Катерина Кухар у білій куртці

Зіркові красуні взяли участь у зніманні нового випуску "Світського життя" на Галичині.

Катя Осадча побувала у Львові, де знімала новий сюжет для "Світського життя". Вона взяла інтерв'ю у прима-балерини Катерини Кухар. Вони гуляли містом, а також зайшли на майстерклас з виготовлення свічок.

Катя Осадча і Катерина Кухар / Світське життя/Instagram

У кадрі ведуча постала у блакитному пальті з поясом, під яким на ній була легка світла куртка і чорна водолазка, та білі штани. Аутфіт вона доповнила білою кепкою і чорними рукавичками.

Катя Осадча і Катерина Кухар / Світське життя/Instagram

Балерина постала у білій довгій куртці, ніжно-рожевих штанях і бежевому взутті.

На одному з фото Кухар приміряла гуцульський національний кожух.

Катя Осадча і Катерина Кухар / Світське життя/Instagram

Раніше Катерина показала відео зі своєї прогулянки Львовом.

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