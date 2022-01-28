Стильні та закохані: Кеті Перрі сходила до ресторану з Орландо Блумом

Стильні та закохані: Кеті Перрі сходила до ресторану з Орландо Блумом

Пара зараз проводить час у Нью-Йорку.

Співачка Кеті Перрі продемонструвала образ у стилі 70-х учора увечері. Зірка ходила до ресторану зі своїм нареченим - актором Орландо Блумом.

На Кеті було довге коричневе пальто та штани з деніму від бренду Maison Margiela. Доповнили образ співачки білий топ та маленька біла сумка від Charles & Keith. Волосся Кеті розпустила, а на обличчі вона мала нюдовий макіяж. Орландо одягнув у ресторан джинси, коричневі черевики та худі. З верхнього одягу на акторі була подовжена куртка.

Кеті Перрі та Орландо Блум / Getty Images

Нагадаємо, що пара разом від 2016 року і за цей час пережила деякі труднощі у стосунках, і навіть на якийсь час розлучалася. 2019-го Кеті та Орландо відновили роман, заручилися і у них народилася донька Дейзі.

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