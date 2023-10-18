Стильні у чорних луках: Девід та Вікторія Бекхеми потусили на вечірці

Пара провела час на вечірці з нагоди дня народження їхнього друга. На паті Вікторія приїхала у чорному подовженому блейзері, чорних колготах та туфлях-човниках зі шкіри та на підборах. Її довге волосся було розпущене і укладене на один бік, на обличчі був макіяж, а в руках вона тримала склянку з напоєм.

Її чоловік Девід був у чорній футболці та чорному костюмі, а взутий у ідеально начищені туфлі. Він також мав стильну зачіску, на кишені піджака висіли окуляри від сонця, а в руках ексспортсмен тримав склянку з якимось напоєм. Пара позувала для фото поряд і мала неймовірно стильний вигляд.

Вікторія та Девід Бекхеми / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Нещодавно, нагадаємо, Девід та Вікторія всією родиною відвідували прем'єру документального фільму про футболіста, який називається "Бекхем". Серіал вийшов на стримінгу Netflix і складається з чотирьох серій.

Читайте також: