Стильні, як завжди: зірки серіалу "Секс і місто" на знімальному майданчику

Стильні, як завжди: зірки серіалу "Секс і місто" на знімальному майданчику

У Нью-Йорку черговий знімальний день та під приціл папараці потрапили всі акторки майбутнього серіалу And Just Like That... ("І просто так..."), який стане продовженням "Сексу і міста".

Цього разу Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон та Крістін Девіс знімалися на вулиці у Брукліні. Мабуть, цього разу вони були задіяні в якійсь сцені з малярськими роботами, адже головна героїня тримала в руці валик для фарбування. Також акторки були одягнені в одяг, що не дуже відповідало їхнім звичним образам.

Наприклад, Сара Джесіка була у білому джинсовому комбінезоні, сірій сорочці та гламурних босоніжках від бренду Aquazzura на високих підборах та зі стразами. У руці вона тримала великий смугастий шопер, а на шиї зірка мала особливий золотий кулон у вигляді штату Нью-Йорк.

Зйомки And Just Like That... / Getty Images

Синтія Ніксон одягла штани кольору хакі від Madewell, такого ж відтінку кросівки від Reebok, картату сорочку та синю кофту.

Зйомки And Just Like That... / Getty Images

Крістін Девіс вибрала схожий лук, адже одягла білий комбінезон і кеди, на талії у неї була зав'язана зелена толстовка.

Зйомки And Just Like That... / Getty Images

Також під приціл папараці потрапили і дві нові героїні – Ніколь Арі Паркер та Саріта Чоудгурі. Ніколь була одягнена у шорти та жилетку від бренду Moschino, а також у ефектні високі чоботи зі шнурівкою від цього ж бренду. На очах акторки били стильні окуляри.

Зйомки And Just Like That... / Getty Images

А ось Саріта з'явилася в кадрі в більш елегантному вбранні — штанах шоколадного кольору, коричневій блузі та шовковій накидці, яку вдягла з поясом. У руці акторка тримала синю сумку.

Зйомки And Just Like That... / Getty Images

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