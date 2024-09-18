Стильний вихід: Рене Зеллвегер у чорному костюмі та лакованих човниках з'явилася на публіці

Акторка прибула на зіркове святкування 100-річчя Джиммі Картера в Атланті, яке відбулося у вівторок увечері в історичному театрі Fox Theatre.

З 1977 по 1981 Картер — відданий член Демократичної партії, гуманіст і відомий політик — був 39-м президентом Сполучених Штатів. Останні 19 місяців він перебуває у госпісі і не з'являється на публіці з листопада 2023 року. 1 жовтня 2024 року йому виповниться 100 років.

Перед концертом 55-річна Зеллвегер та інші зірки пройшли червоною доріжкою у театрі Fox Theatre. Рене обрала для виходу у світ чорний штанний костюм у тонку смужку, доповнивши образ класичними туфлями-човниками на підборах з лакованої шкіри.

Рене Зеллвегер / Фото: Getty Images

Світле волосся акторка зібрала у хвіст, її обличчя мало ідеально гладкий вигляд, а макіяж був мінімалістичним.

У житті акторки був період, коли вона з'явилася на публіці зі зміненим до невпізнання обличчям. А через деякий час виступила з гучною заявою в інтерв'ю, повідомивши, що є противницею процедур, що омолоджують.

Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

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