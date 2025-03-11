Стильно: Дженна Ортега з'явилася на прем'єрі фільму у костюмі у клітинку глен від Oscar de la Renta

22-річна акторка у стильному образі презентувала стрічку, у якій зіграла головну роль.

Дженна Ортега відвідала прем’єрний показ фільму "Смерть єдинорога", який відбувся у межах фестивалю South by Southwest в Остіні, штат Техас.

Акторка постала там у стильному луку. На ній був костюм у клітинку глен із осінньої колекції Oscar de la Renta 2025, який складався з жакета оверсайз із золотими ґудзиками-хрестиками і штанів-палацо.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Костюм Ортега скомбінувала із бордовою сорочкою і на тон темнішою атласною краваткою. Взута вона була у чорні ботильйони на екстремально високих платформах і шпильках.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Дженна зібрала волосся у хвіст, зробила макіяж із темно-бордовою помадою, синьою тушшю та мерехтливими тінями, а також коричневий манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками від Kendra Scott, а руку – каблучкою з великим каменем. На обличчі у неї буи окуляри в овальній формі.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Дженна Ортега у шоколадній сукні з відвертим декольте сяяла на заході.

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