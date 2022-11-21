З накладними нігтями: Кім Кардашян похизувалася яскравим довгим манікюром

Зірка реаліті та інфлюенсерка любить задавати тренди. Схоже, після демонстрації своїх нігтів багато її прихильниць захоче повторити такий манікюр.

Кім Кардашян опублікувала в Instagram нові селфі. В першу чергу зірка реаліті похизувалася своїм новим яскравим манікюром – салатовим довгої гострої форми.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Виявилося, що це накладні нігті. Кім сама у цьому зізналася, виклавши відповідне фото.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Одягнена Кардашян була у боді кольору металік і плащ, схожий на фольгу. Волосся вона розпустила, зробила макіяж із акцентом на пишних віях і прикрасила шию кулоном на ланцюжку.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, раніше Кім у мініатюрному бікіні похизувалася сексуальними формами.

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