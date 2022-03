Стінг передасть прибуток від релізу пісні Russians потерпілим від війни українцям

Артист активно підтримує українців та допомагає фінансово.

Після нападу Росії на Україну британський музикант Стінг вирішив висловити свою підтримку українцям і виконав пісню Russians, написану ним ще 1985 року для дебютного альбому The Dream of the Blue Turtles.

"Я дуже рідко співав цю пісню за багато років, що минули відколи вона була написана, тому що я ніколи не думав, що вона знову буде актуальна", — сказав 70-річний артист фанатам у відео в Instagram у суботу, 5 березня.

Після цього артист заявив, що більше не виступатиме для російських олігархів, а також пожертвував гроші для допомоги постраждалим. Тепер видання Rolling Stone повідомляє, що Стінг вирішив перевипустити пісню Russians, а виручені гроші теж передасть на допомогу.

У записі пісні брав участь віолончеліст Раміро Белгардт зі Стінгом на вокалі та гітарі. Продюсував пісню Мартін Кірзенбаум.

