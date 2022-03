Стінг підтримав українців піснею, яку не виконував багато років

Стінг / Associated Press

Ця пісня була написана 37 років тому, але артист не думав, що вона ще колись буде актуальною.

Культовий британський артист Стінг підтримав Україну і виконав пісню Russians, написану ним у 1985 році для його дебютного альбому The Dream of the Blue Turtles.

"Я дуже рідко співав цю пісню за багато років, що минули, відколи вона була написана, тому що я ніколи не думав, що вона знову буде актуальна", — сказав 70-річний артист фанатам у відео в Instagram у суботу, 5 березня.

"Але у світлі кривавого і сумно помилкового рішення однієї людини вторгнутися до мирних, безпечних сусідів, пісня знову є закликом до нашої спільної людяності. Для сміливих українців, які борються проти цієї жорстокої тиранії, а також для росіян, які протестують проти цього неподобства, незважаючи на загрозу арешту та тюремного ув'язнення, — ми всі любимо своїх дітей. Припиніть війну", — підсумував Стінг і додав до повідомлення реквізити для допомоги українцям.

