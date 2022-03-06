Стінг підтримав українців піснею, яку не виконував багато років

Ця пісня була написана 37 років тому, але артист не думав, що вона ще колись буде актуальною.
Культовий британський артист Стінг підтримав Україну і виконав пісню Russians, написану ним у 1985 році для його дебютного альбому The Dream of the Blue Turtles.
"Я дуже рідко співав цю пісню за багато років, що минули, відколи вона була написана, тому що я ніколи не думав, що вона знову буде актуальна", — сказав 70-річний артист фанатам у відео в Instagram у суботу, 5 березня.
"Але у світлі кривавого і сумно помилкового рішення однієї людини вторгнутися до мирних, безпечних сусідів, пісня знову є закликом до нашої спільної людяності. Для сміливих українців, які борються проти цієї жорстокої тиранії, а також для росіян, які протестують проти цього неподобства, незважаючи на загрозу арешту та тюремного ув'язнення, — ми всі любимо своїх дітей. Припиніть війну", — підсумував Стінг і додав до повідомлення реквізити для допомоги українцям.
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