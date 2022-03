Стінг заявив, що більше не даватиме концертів для російських олігархів

Стінг / Associated Press

Попри те, що на приватних концертах артисту платили мільярди доларів, він заявив, що більше для російських багатіїв не гратиме, тим паче для тих, хто має стосунок до режиму Путіна.

Нещодавно британський співак Стінг публічно підтримав Україну та виконав свою легендарну пісню Russians, написану ним ще 1985 року для його дебютного альбому The Dream of the Blue Turtles. Тоді він сказав, що ніколи не думав, що ця пісня знову буде актуальною.

Тепер артист знову висловився щодо війни в Україні та заявив, що більше не буде виступати для російських олігархів, повідомляє видання The Mirror.

"Жоден олігарх в Британії, Росії або де-небудь не в тому становищі, щоб замовляти концерт, весілля або вечірку. Ці дні минули", - сказав Стінг.

Також прессекретар Стінга додав, що виконавець "приголомшений" вторгненням Росії в Україну і не виступатиме ні для кого, пов'язаного з режимом Путіна. Раніше ж, нагадаємо, Стінг виступав на весіллі сина російського магната Михайла Гуцерієва Саїда, за що йому тоді заплатили мільярд доларів. На тому святкуванні також виступала і співачка Дженніфер Лопес.

