Стосунки їй на користь: Кортні Кардашян знову сфотографували в мініспідниці

Стосунки їй на користь: Кортні Кардашян знову сфотографували в мініспідниці

Пара сходила разом на вечерю.

42-річна Кортні Кардашян вийшла у світ зі своїм коханим — барабанником панк-гурту Blink-182 Тревісом Баркером. Пара зараз проводить час в Нью-Йорку, а сфотографували з, коли вони прямували на вечерю.

Попри те, що у "Великому яблуці" вже досить прохолодно, Кортні вибрала для вечірнього виходу досить сміливе вбрання від бренду Cup of Stars, яке складалося з трьох частин: болеро, кроптопа і корсета. Його вона поєднала з мініспідницею і чорними чобітьми. У руці знаменитість несла сумочку з хутра.

Кортні Кардашян / Getty Images

Після того, як Кортні почала зустрічатися з Тревісом, вона трохи змінила імідж: зробила каре і дуже часто з'являється в мінісукнях. Ці стосунки точно пішли зірці на користь, як і її коханому, адже завдяки Кортні він знову почав літати літаком.

Річ у тому, що 19 вересня 2008 року літак Learjet 60 розбився під час виконання зльоту. На борту перебували музиканти Тревіс Баркер і Адам Гольдштейн, які виявилися єдиними хто вижив у тій катастрофі.

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