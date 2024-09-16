Стояли на голові, їли котлетки з гречкою і бавилися машинками: Ксенія Мішина й Анна Саліванчук пішли до садочка

Зіркові красуні – Ксенія Мішина та Анна Саліванчук – вирішили знову зануритися у дитинство і відвідали садочок для дорослих. Незважаючи на вихідний день, вони без запізнень прибули до закладу, щоб розпочати та провести день так, як це було з ними багато років тому.

Ксенія Мішина

Анна Саліванчук

Компанію акторкам склали ведучий В'ячеслав Соломка, радіоведуча і паблік-тренерка Юлія Крауз, фітнес-тренер Сергій Шеремета і бізнес-леді Ельміра Мехтієва.

Першою на порозі садочку з'явилася Анна Саліванчук. Вона по-дитячому раділа, коли знайшла свою шафку для речей з її наклеєним фото на дверцятах. В'ячеслав Соломка теж знайшов свою шафку зі світлиною. "Всі "діти" як "діти" на фото – Ксенія Мішина з собачкою, Аня Саліванчук – просто красива. А я на фото з келихом – вже зрання вживаю якісь напої! Сподіваюсь, що це не алкоголь", – сказав ведучий.

В'ячеслав Соломка

Між іншим алкоголю на заході не було взагалі – лише апельсиновий сік, чиста вода і чай.

В'ячеслав Соломка

Ідея влаштувати дитячий садок для дорослих пришла блогерці та учасниці проєкту "Супермама" Юлії Кичилі.

"Ідея народилася спонтанно, коли мої підписники почали казати нам, як мріють провести хоча б день у нашому дитячому садочку, – каже власниця мережі садочків HELLO, KIDS і "супермама" Юлія Кичила. – Говорили про те, як їм прикро, що такого дитячого садочку не було у їхньому дитинстві. Дехто навіть казав, що можливо їхня доля склалася б більш вдало, якби у дитинстві вони мали такий дитячий заклад. Саме після цих розмов із батьками і виникла ідея створити дитячий садок для дорослих, щоб дати можливість побути дітьми хоча б на декілька годин".

Ксенія Мішина та Юлія Кичила

Традиційний день у дитячому садочку починається з перевдягання та ранкової руханки. У дорослих теж була можливість переодягнутися, використовуючи персональну шафку – і майже всі це зробили.

У спортнивній формі та без взуття вони вирушили на заняття з йоги. Найгнучкішою виявилася Ксенія Мішина, яка не лише виконала всі асани, але й стала в стійку на голові. І звісно – зірвала захоплені оплески "одногрупників".

Ксенія Мішина, В'ячеслав Соломка, Сергій Шеремета

Ксенія Мішина

Ксенія Мішина

Ксенія Мішина і Сергій Шеремета

Далі група рушила на заслужений сніданок, який складався з фруктів та панкейків. На обід були смачні котлетки з гречкою. А трохи згодом гості разом із шеф-кухарем садочка готували ПП-брауні без використання цукру.

Ксенія Мішина

Зірки тішилися, розсідаючись за малесенькими столиками. Куштували страви, беручи до рук мініатюрні дитячі ніж та виделку. Сергій Шеремета вимагав добавки гречки, а В'ячеслав Соломка запитав: "А компот?"

В'ячеслав Соломка

"Я навіть не очікувала, що дорослим та зірковим гостям так сподобається бути дітьми, – каже Юлія Кичила. – Особливо зворушливим моментом було, коли зірки розгорнули та прочитали листи, що їм написали 3-6 річні вихованці садочку. Мені здається, дехто навіть заплакав. Настільки ми сьогодні всі вразливі! Невизначеність, небезпека для життя, непроста військова обстановка – вибивають у всіх нас "ґрунт під ногами". Ми стараємося шукати підтримки у психологів й наставників і тримати оптимістичний настрій, але не завжди це вдається. А коли ми знову маленькі – навіть на декілька годин, то можна не думати про ці складнощі та відчути дитячу легкість".

В'ячеслав Соломка

В'ячеслав Соломка та Анна Саліванчук

Сергій Шеремета та Ельміра Мехтієва.

В'ячеслав Соломка та Анна Саліванчук

Юлія Кичила та Анна Саліванчук

Ксенія Мішина

Ксенія Мішина

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