Стояли на голові, їли котлетки з гречкою і бавилися машинками: Ксенія Мішина й Анна Саліванчук пішли до садочка

Українські акторки вирішили знову відчути, як воно бути дитиною.
Зіркові красуні – Ксенія Мішина та Анна Саліванчук – вирішили знову зануритися у дитинство і відвідали садочок для дорослих. Незважаючи на вихідний день, вони без запізнень прибули до закладу, щоб розпочати та провести день так, як це було з ними багато років тому.
Компанію акторкам склали ведучий В'ячеслав Соломка, радіоведуча і паблік-тренерка Юлія Крауз, фітнес-тренер Сергій Шеремета і бізнес-леді Ельміра Мехтієва.
Першою на порозі садочку з'явилася Анна Саліванчук. Вона по-дитячому раділа, коли знайшла свою шафку для речей з її наклеєним фото на дверцятах. В'ячеслав Соломка теж знайшов свою шафку зі світлиною. "Всі "діти" як "діти" на фото – Ксенія Мішина з собачкою, Аня Саліванчук – просто красива. А я на фото з келихом – вже зрання вживаю якісь напої! Сподіваюсь, що це не алкоголь", – сказав ведучий.
Між іншим алкоголю на заході не було взагалі – лише апельсиновий сік, чиста вода і чай.
Ідея влаштувати дитячий садок для дорослих пришла блогерці та учасниці проєкту "Супермама" Юлії Кичилі.
"Ідея народилася спонтанно, коли мої підписники почали казати нам, як мріють провести хоча б день у нашому дитячому садочку, – каже власниця мережі садочків HELLO, KIDS і "супермама" Юлія Кичила. – Говорили про те, як їм прикро, що такого дитячого садочку не було у їхньому дитинстві. Дехто навіть казав, що можливо їхня доля склалася б більш вдало, якби у дитинстві вони мали такий дитячий заклад. Саме після цих розмов із батьками і виникла ідея створити дитячий садок для дорослих, щоб дати можливість побути дітьми хоча б на декілька годин".
Традиційний день у дитячому садочку починається з перевдягання та ранкової руханки. У дорослих теж була можливість переодягнутися, використовуючи персональну шафку – і майже всі це зробили.
У спортнивній формі та без взуття вони вирушили на заняття з йоги. Найгнучкішою виявилася Ксенія Мішина, яка не лише виконала всі асани, але й стала в стійку на голові. І звісно – зірвала захоплені оплески "одногрупників".
Далі група рушила на заслужений сніданок, який складався з фруктів та панкейків. На обід були смачні котлетки з гречкою. А трохи згодом гості разом із шеф-кухарем садочка готували ПП-брауні без використання цукру.
Зірки тішилися, розсідаючись за малесенькими столиками. Куштували страви, беручи до рук мініатюрні дитячі ніж та виделку. Сергій Шеремета вимагав добавки гречки, а В'ячеслав Соломка запитав: "А компот?"
"Я навіть не очікувала, що дорослим та зірковим гостям так сподобається бути дітьми, – каже Юлія Кичила. – Особливо зворушливим моментом було, коли зірки розгорнули та прочитали листи, що їм написали 3-6 річні вихованці садочку. Мені здається, дехто навіть заплакав. Настільки ми сьогодні всі вразливі! Невизначеність, небезпека для життя, непроста військова обстановка – вибивають у всіх нас "ґрунт під ногами". Ми стараємося шукати підтримки у психологів й наставників і тримати оптимістичний настрій, але не завжди це вдається. А коли ми знову маленькі – навіть на декілька годин, то можна не думати про ці складнощі та відчути дитячу легкість".
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