"Страшне звірство нелюдей, яке просто не вкладається в голові": Джамала про криваву трагедію в Бучі

"Страшне звірство нелюдей, яке просто не вкладається в голові": Джамала про криваву трагедію в Бучі

Співачка шокована жорстокими діями росіян.

Джамала опублікувала в Instagram жахливі світлини з Бучі, де російські окупанти по-звірські знущалися над людьми, катували, вбивали, ґвалтували жінок і дітей.

"Цю криваву різню мирного населення в Бучі ми не пробачимо ніколи. Російські солдати зв'язували людям руки та стріляли в потилицю. Понад 340 зламаних життів... Страшне звірство нелюдей, яке просто не вкладається в голові", - написала співачка.

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