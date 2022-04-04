"Страшне звірство нелюдей, яке просто не вкладається в голові": Джамала про криваву трагедію в Бучі

Співачка шокована жорстокими діями росіян.
Джамала опублікувала в Instagram жахливі світлини з Бучі, де російські окупанти по-звірські знущалися над людьми, катували, вбивали, ґвалтували жінок і дітей.
"Цю криваву різню мирного населення в Бучі ми не пробачимо ніколи. Російські солдати зв'язували людям руки та стріляли в потилицю. Понад 340 зламаних життів... Страшне звірство нелюдей, яке просто не вкладається в голові", - написала співачка.
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