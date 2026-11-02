"Страшні" кекси та овочі з власного городу: Девід Бекхем приготував вечерю на Геловін

Девід Бекхем / © Associated Press

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51-річний Девід Бекхем власноруч приготував святкову вечерю для родини, а його дружина Вікторія поділилася кадрами домашніх справ у Instagram.

Девід Бекхем прикрашає кекси / © Instagram Вікторії Бекхем

Вона опублікувала відео, на яких показала, як чоловік готує на кухні. Девід взяв на себе приготування святкового меню: серед страв були спагетті з м’ясними фрикадельками, подані в гарбузі, сосиски в тісті у вигляді мумій, «страшні» шоколадні кекси та овочі, вирощені спортсменом на власному городі.

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Девід Бекхем випік «мумії» / © Instagram Вікторії Бекхем

Девід Бекхем приготував вечерю на Геловін / © Instagram Вікторії Бекхем

Девід Бекхем приготував вечерю на Геловін / © Instagram Вікторії Бекхем

Особливу увагу привернули кулінарні експерименти Бекхема з гарбузом. Футболіст підійшов до оформлення страв з фантазією, додавши до сімейної вечері атмосферу Геловіну. Вікторія тим часом знімала чоловіка і з гумором коментувала його старання.

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Девід Бекхем приготував вечерю на Геловін / © Instagram Вікторії Бекхем

А щодо костюмів на Геловін подружжя не стало перейматися, а просто одягнуло маски: Вікторія — інопланетянина, а Девід — Джокера.

Девід і Вікторія Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Нагадаємо, раніше родина Шварценеггерів вирізала гарбузи до Геловіну — Арнольд і Патрік показали результат.

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