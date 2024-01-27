Стрази, декольте та прозорі тканини: розглядаємо нові образи німецької блогерки Леоні Ганне

Кожне її вбрання відрізнялося одне від одного, тому пропонуємо подивитися на найефектніші.

Тиждень моди в Парижі завершився, тому пропонуємо підбити її підсумки і поглянути на чотири нові образи відомої німецької блогерки Леоні Ганне, оскільки вона була гостею багатьох показів.

Перше вбрання Леоні — біло-бежева мінісукня, яку вона одягла на показ Stephane Rolland. Вбрання мало ефект голого тіла, було прикрашене стразами на подолі, а також драпуванням, що нагадувало бант. Також сукня мала білу асиметричну частину і високу горловину, теж декоровану стразами.

Доповнила вона образ високими білими рукавичками, бежевими туфлями та гламурною сумкою зі стразами та короткою ручкою. Завершували цей лук розкішні величезні сережки у вигляді квітів.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Другий образ — чорно-біла довга сукня, яку Леоні одягла на шоу Jean Paul Gaultier. Вбрання мало довге V-подібне декольте та декор у вигляді написів. Доповнила сукню вона об'ємним пуховиком-ковдрою, сережками Tiffany & Co. та сумкою Chanel.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Третій образ — вечірня чорна сукня на тонких бретельках, яку Леоні одягла на показ Модного дому Valentino. Вбрання було повністю прикрашене бісером і лелітками. У руці Ганне тримала мінісумку з монограмою бренду, а на руках у неї були високі напівпрозорі рукавички.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Четвертий лук — приголомшливий комплект із напівпрозорої тканини та корсету, який інфлюенсерка одягла на модний показ Ashi Studio. Сукня мала довгий шлейф та об'ємні рукави з безліччю складок. Доповнювали це вбрання сумка-мішок та трендові сережки-краплі від Bottega Veneta.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, які луки вона одягала у перший день Тижня моди. Тоді під приціл фотографів вона потрапила у повністю прозорій спідниці, пір'ї та оксамиті.

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