Стрази, міні та рукавички: розглядаємо три приголомшливі образи Бейонсе з виступу в Дубаї

Зірка стала хедлайнеркою під час грандіозного та пафосного відкриття нового готелю.

41-річна діва Бейонсе вперше від 2018 року виступила на сцені, зірка відіграла 70-хвилинний концерт на відкритті готелю Atlantis The Royal у Дубаї, одному з найрозкішніших та найдорожчих нових закладів.

Нібито гонорар співачки за цей відносно короткий виступ становив 24 мільйони доларів. А ось виконала вона свої головні хіти кар'єри, серед яких були: Crazy in Love, Halo, Spirit, Drunk in Love, Brown Skin Girl

На сцені співачка змінила три образи і один із них — ніжно-рожева міні сукня від українського бренду Frolov.

Бейонсе / Фото: Getty Images

Також попдіва одягла жовту сукню від Atelier Zuhra, яка була розшита жовтим декором, що нагадував маленькі пазли. Також сукня мала прозорий корсет і розрізи на спідниці. Задню частину сукні доповнювало пір'я.

Бейонсе / Фото: Getty Images

Під час виступу в цьому образі на сцену до Бейонси вийшла її 11-річна дочка Блю Айві Картер, одягнена у червоний костюм зі стразами та баскою.

Бейонсе / Фото: Getty Images

І третій образ знаменитості — це червоне вбрання від Nicolas Jebran, яке складалося з лосин, корсета розшитого стразами та прикрашеного довгим шлейфом.

Бейонсе / Фото: Getty Images

У цьому образі також були рукавички зі стразами, але ще й корона на голові.

Бейонсе / Фото: Getty Images

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