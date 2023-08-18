Стрибнула з яхти у червоному бікіні: Сара Сампайо відпочиває на Капрі

32-річна екс"ангел" Victoria's Secret поділилася черговою порцією фотографій у своєму блогу в Instagram і продемонструвала, як стрибала з яхти в море та насолоджувалася гарним видом.

Сара постала в яскраво-червоному бікіні без бретельок і вдягла сережки з морською зіркою. На обличчі у неї, як і належить на пляжі, не було макіяжу, а лише сонцезахисний крем.

Зупинилася модель у готелі Caruso, A Belmond Hotel у Равелло. Але з ким красуня відпочиває – не відомо.

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А нещодавно Сампайо показувала, як ніжилася на яхті в бікіні. Літню відпустку знаменитість часто проводить в Італії, як, втім, і багато інших знаменитостей.

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Нагадаємо, нещодавно ми згадували, де любила відпочивати із синами принцеса Діана.

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