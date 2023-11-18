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Струнка блондинка: іспанська модель у "голій" сукні сяяла на галаконцерті

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Струнка блондинка: іспанська модель у "голій" сукні сяяла на галаконцерті

Агеда Лопес / Фото: Getty Images

42-річна Агуеда Лопес продемонструвала струнку фігуру в пікантному вбранні.

Іспанська модель Агеда Лопес відвідала галаконцерт "Людина року 2023" від The Latin Recording Academy, який відбувся у Севільї.

Там вона постала у провокаційному образі. На Агеді була прозора сукня, зверху якої вона одягла сукню, яка складалася із срібно-чорних закручених ниток. Під вбранням на ній було нюдове боді, яке створювало оголений ефект.

Агеда Лопес / © Getty Images
Агеда Лопес / Фото: Getty Images

Лук Лопес доповнила босоніжками на шпильках, елегантною зачіскою, макіяжем із чорними стрілками, червоним манікюром і лаконічними прикрасами.

Нагадаємо, а іспанська співачка Індія Мартінес на галаконцерт прийшла у темно-синій сукні в сітку, яка нічого не прикривала.

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Дата публікації
Перегляди
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