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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
1 хв

Струнка і гарна: Елізабет Герлі у блакитному купальнику похизувалася стрункою фігурою

59-річна акторка перебуває у чудовій фізичній формі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі опублікувала в Instagram архівну світлину з відпочинку.

Акторка постала на знімку у блакитному бікіні власного бренду Elizabeth Hurley Beach. Ліз похизувалася стрункою фігурою і спокусливим бюстом.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

У неї було хвилясте укладання, насичений макіяж і сережки у вухах.

Нагадаємо, Елізабет Герлі відвідала вечерю з нагоди відкриття «Orizzonti | Rosso» у Римі у яскраво-рожевій сукні з глибоким декольте.

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