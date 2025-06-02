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- Шоу-бізнес
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Струнка і гарна: Елізабет Герлі у блакитному купальнику похизувалася стрункою фігурою
59-річна акторка перебуває у чудовій фізичній формі.
Елізабет Герлі опублікувала в Instagram архівну світлину з відпочинку.
Акторка постала на знімку у блакитному бікіні власного бренду Elizabeth Hurley Beach. Ліз похизувалася стрункою фігурою і спокусливим бюстом.
У неї було хвилясте укладання, насичений макіяж і сережки у вухах.
Нагадаємо, Елізабет Герлі відвідала вечерю з нагоди відкриття «Orizzonti | Rosso» у Римі у яскраво-рожевій сукні з глибоким декольте.