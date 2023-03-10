Струнка і красива: 60-річна Демі Мур прийшла на фешншоу у прозорій блузці

Демі Мур відвідала фешншоу бренду Versace, який відбувся у Західному Голлівуді, Каліфорнія. Для свого виходу акторка обрала досить цікавий образ total black.

На ній була прозора блузка, тож зона декольте мала пікантний вигляд, приталений жакет, штани-кльош, поверх який вона одягла асиметричну спідницю зі стразами. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру Демі. Взула вона шкіряні туфлі на вискоій платформі.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Аутфіт зірка доповнила ідеально рівним укладанням, макіяжем смокі-айс і сережками-кільцями з діамантами. У руці вона тримала чорну сумку.

На показ Мур прийшла у компанії своєї вагітної доньки – 34-річної Румер Вілліс, яка одягла чорну мінісукню, пальто і атласні босоніжки на високій платформі і підборах.

Румер Вілліс і Демі Мур / Фото: Associated Press

Румер Вілліс і Демі Мур / Фото: Associated Press

Демі і Румер сиділи в першому ряду показу і мали вигляд, наче сестри.

Румер Вілліс і Демі Мур / Фото: Associated Press

Нагадаємо, шоу Versace відвідала також 76-річна Шер, яка з'явилася разом зі своїм молодим бойфрендом.

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