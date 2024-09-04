Струнка і красива: Арабелла Чі поділилася новими знімками у купальнику

Модель насолоджується відпусткою на середземноморському курорті.
Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нові світлини з відпочинку на Сен-Тропе.
На них білявка у стильному чорному купальнику демонструє струнку фігуру і гарну засмагу.
Волосся Арабелла розпустила і закинула його на один бік. На обличчі у неї не було макіяжу. Пляжний аутфіт Чі доповнила золотими сережками, ланцюжками з підвісками і браслетами.
"Магічна година", – підписала дівчина фото.
Нагадаємо, раніше Арабелла Чі позувала на тлі рожевої стіни у стильному білому бікіні з рельєфної тканини і з золотою фурнітурою.
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