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Струнка і красива: Арабелла Чі поділилася новими знімками у купальнику

Струнка і красива: Арабелла Чі поділилася новими знімками у купальнику

Струнка і красива: Арабелла Чі поділилася новими знімками у купальнику

Арабелла Чі/Instagram

Модель насолоджується відпусткою на середземноморському курорті.

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нові світлини з відпочинку на Сен-Тропе.

На них білявка у стильному чорному купальнику демонструє струнку фігуру і гарну засмагу.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Волосся Арабелла розпустила і закинула його на один бік. На обличчі у неї не було макіяжу. Пляжний аутфіт Чі доповнила золотими сережками, ланцюжками з підвісками і браслетами.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

"Магічна година", – підписала дівчина фото.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі позувала на тлі рожевої стіни у стильному білому бікіні з рельєфної тканини і з золотою фурнітурою. 

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