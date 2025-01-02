Струнка і красива: папараці заскочили 53-річну акторку у купальнику на пляжі в Малібу

Американська акторка, фотомодель і ведуча реалітішоу – Брук Берк – потрапила до об'єктивів папараці під час відпочинку на пляжі в Малібу в окрузі Лос-Анджелес.

Брук продемонструвала красиву струнку фігуру у купальнику, який складався з плавок коралового відтінку і ліфа з червоно-біло-синім принтом.

Брук Берк / Фото: Getty Images

У Берк було розпущене волосся, ніжний макіяж, сережки-кільця у вухах і браслети на зап'ясті.

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