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Струнка і красива: папараці заскочили 53-річну акторку у купальнику на пляжі в Малібу

Струнка і красива: папараці заскочили 53-річну акторку у купальнику на пляжі в Малібу

Струнка і красива: папараці заскочили 53-річну акторку у купальнику на пляжі в Малібу

Брук Берк / Фото: Getty Images

Брук Берк перебуває у чудовій фізичній формі.

Американська акторка, фотомодель і ведуча реалітішоу – Брук Берк – потрапила до об'єктивів папараці під час відпочинку на пляжі в Малібу в окрузі Лос-Анджелес.

Брук продемонструвала красиву струнку фігуру у купальнику, який складався з плавок коралового відтінку і ліфа з червоно-біло-синім принтом.

Брук Берк / © Getty Images
Брук Берк / Фото: Getty Images

У Берк було розпущене волосся, ніжний макіяж, сережки-кільця у вухах і браслети на зап'ясті.

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