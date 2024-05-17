Струнка і красива: Шаніна Шейк продемонструвала ніжний лук у лавандовій сукні

33-річна австралійська модель і зірка бренду білизни Victoria's Secret перебуває на Лазуровому узбережжі.

Шаніну Шейк фотографи зазнімкували у готелі Martinez у Каннах, куди вона приїхала на кінофестиваль.

Модель продемонструвала красивий ніжний образ. На ній була закрита шовкова довга сукня лавандового відтінку з драпуванням спереду. Вбрання Шейк скомбінувала з чорними гостроносими ботильйонами на підборах і невеликою чорною сумочкою.

Шаніна Шейк / Фото: Getty Images

Вона зробила гладкий пучок, макіяж із чорними стрілками і молочний манікюр. Вуха Шаніна прикрасила золотими сережками з розсипом каміння.

Нагадаємо, Шаніна Шейк на червоній доріжці Каннського кінофестивалю сяяла у вишневій у сукні-бюст'є від бренду Zuhair Murad. Але загальне враження від образу моделі зіпсувала пом'ята тканина вбрання.

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