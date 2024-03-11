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Струнка і красива: Єва Лонгорія в елегантній сукні позувала на червоній доріжці "Оскара"

Струнка і красива: Єва Лонгорія в елегантній сукні позувала на червоній доріжці "Оскара"

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

48-річна актора мала прекрасний вигляд на головній кіноподії року.

Єва Лонгорія відвідала 96-ту церемонію вручення нагород американської кіноакадемії "Оскар", яка відбулася у театрі Dolby у Лос-Анджелесі.

На червоній доріжці акторка продемонструвала елегантний аутфіт, який їй дуже пасував.

Єва Лонгорія / © Associated Press
Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

На ній була вечірня чорна сукня максі від бренду Tamara Ralph з оголеними плечами, пікантним декольте і шлейфом. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.

Єва Лонгорія / © Associated Press
Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Лонгорія доповнила образ туфлями від Stuart Weitzman і розкішними діамантовими прикрасами від Bucherer Fine. Вона розпустила волосся і зробила макіяж смокі-айс.

Єва Лонгорія / © Associated Press
Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

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