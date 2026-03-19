Струнка і красива: бразильська акторка прийшла на церемонію у прозорій сукні з пір’ям

Каміла Кейрос / © Getty Images

Бразильська акторка Каміла Кейрос відвідала церемонію вручення премії «Золотий глобус» у палаці Копакабана в Ріо-де-Жанейро.

Знаменитість продемонструвала на івенті пікантний образ, у якому мала стрункий і гарний вигляд. Вона постала у чорній сукні максі з відкритими плечима з колекції прет-а-порте весна-літо 2026 Модного дому Gucci. Під прозоре вбрання з монограмою бренду вона одягла чорне боді. У зоні декольте і на подолі сукня була прикрашена чорним страусиним пір’ям.

Каміла Кейрос / © Getty Images

Каміла зібрала волосся у гладкий пучок, зробила макіяж із ніжно-кораловою помадою і темно-бежевий манікюр. Вуха Кейрос прикрасила золотими сережками з діамантами, шию — золотим кольє з діамантами, а на руці був браслет і каблучка.