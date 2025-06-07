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- Шоу-бізнес
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Струнка і красива: бразильська модель у білому бікіні похизувалася стрункою фігурою
Сінді Мелло показала знімки із гарної фотосесії на морському узбережжі.
Бразильська модель Сінді Мелло захопили своїх підписників новими пляжними світлинами в Instagram.
Манекенниця влаштувала собі фотосет на морському узбережжі. Вона позувала у мінімалістичному білому бікіні, яке чудово підкрелсило її гарну засмагу. А ще Сінді продемоснтрувала струнку спортивну фігуру.
Її кучеряве волосся розвів вітер, а на обличчі був максимально натуральний макіяж.
Нагадаємо, британська модель Джессіка Гейл у золотистому купальнику похизувалася пишними грудьми.