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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
202
Час на прочитання
1 хв

Струнка і красива: бразильська модель у білому бікіні похизувалася стрункою фігурою

Сінді Мелло показала знімки із гарної фотосесії на морському узбережжі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Сінді Мелло

Сінді Мелло

Бразильська модель Сінді Мелло захопили своїх підписників новими пляжними світлинами в Instagram.

Манекенниця влаштувала собі фотосет на морському узбережжі. Вона позувала у мінімалістичному білому бікіні, яке чудово підкрелсило її гарну засмагу. А ще Сінді продемоснтрувала струнку спортивну фігуру.

Сінді Мелло

Сінді Мелло

Її кучеряве волосся розвів вітер, а на обличчі був максимально натуральний макіяж.

Сінді Мелло

Сінді Мелло

Нагадаємо, британська модель Джессіка Гейл у золотистому купальнику похизувалася пишними грудьми.

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Дата публікації
Кількість переглядів
202
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