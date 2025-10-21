Струнка і красива: телезірка у "голій" сукні з мереживом вийшла на червону доріжку

Маура Гіггінс / © Getty Images

Зірка реалітішоу «Острів кохання» Маура Гіггінс у сміливому образі відвідала церемонію вручення премії Pride Of Britain Awards 2025 у Лондоні.

На червоній доріжці вона з’явилася у «голій» чорній корсетній сукні міді з мереживом, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вбрання було без бретельок і мало ззаду пишний хвіст-шлейф із фатину, який створював ефект пишної спідниці.

Маура Гіггінс / © Getty Images

Аутфіт Маура доповнила чорними гостроносими босоніжками на шпильках. Гіггінс зібрала волосся у зачіску й уклала на чоло чубчик, зробила макіяж із пишними віями, рожевими рум’янами і помадою ягідного відтінку. Із прикрас вона використала лише діамантові сережки-цвяшки.