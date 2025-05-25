- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 276
- Час на прочитання
- 1 хв
Струнка і помолоділа: 87-річна Джейн Фонда у сукні з квітами приголомшила своїм розкішним виглядом
Акторка в елегантному вбранні від Oscar de la Renta продемонструвала струнку фігуру.
Джейн Фонда своїм розкішним виглядом викликала справжній фурор на червоній доріжці церемонії закриття 78-го Каннського кінофестивалю.
87-річна акторка з’явилася перед фотокамерами в елегантному аутфіті. На Джейн була біла сукня максі приталеного силуету з невеликим шлейфом, яку для неї створив бренд Oscar de la Renta.
Сітчастий верх вбрання був оздоблений квітковими аплікаціями з леліток, перлин і каміння. Фонда мала стрункий, помолоділий і красивий вигляд.
Свій образ акторка доповнила об’ємним укладанням із локонами, макіяжем із пишними накладними віями і рожевою помадою, а також червоним манікюром. Вуха Джейн прикрасила елегантними сережками з дорогоцінним камінням, а руки — каблучками.
Нагадаэмо, Джейн Фонда на церемонії вручення нагород Гільдії кіноакторів США у Лос-Анджелесі постала у пудрово-рожевій сукні максі з чорним візерунком від Armani Privé, розшитій лелітками.