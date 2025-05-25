Струнка і помолоділа: 87-річна Джейн Фонда у сукні з квітами приголомшила своїм розкішним виглядом

Джейн Фонда / © Associated Press

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Джейн Фонда своїм розкішним виглядом викликала справжній фурор на червоній доріжці церемонії закриття 78-го Каннського кінофестивалю.

Джейн Фонда / © Associated Press

87-річна акторка з’явилася перед фотокамерами в елегантному аутфіті. На Джейн була біла сукня максі приталеного силуету з невеликим шлейфом, яку для неї створив бренд Oscar de la Renta.

Джейн Фонда / © Associated Press

Сітчастий верх вбрання був оздоблений квітковими аплікаціями з леліток, перлин і каміння. Фонда мала стрункий, помолоділий і красивий вигляд.

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Джейн Фонда / © Associated Press

Свій образ акторка доповнила об’ємним укладанням із локонами, макіяжем із пишними накладними віями і рожевою помадою, а також червоним манікюром. Вуха Джейн прикрасила елегантними сережками з дорогоцінним камінням, а руки — каблучками.

Джейн Фонда / © Associated Press

Нагадаэмо, Джейн Фонда на церемонії вручення нагород Гільдії кіноакторів США у Лос-Анджелесі постала у пудрово-рожевій сукні максі з чорним візерунком від Armani Privé, розшитій лелітками.