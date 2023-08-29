Струнка і сексуальна: грайлива Елізабет Герлі оголеною засмагала на "кавуні"

58-річна акторка показала, як відпочила у басейні.
Елізабет Герлі часто ділиться з підписниками знімками зі свого повсякденного життя. Цього разу зірка опублікувала в Instagram пікантне відео з відпочинку, який вона провела у басейні.
Акторка грайливо позувала оголеною на надувному матрасі у вигляді скибки кавуна. Герлі має стрункий і сексуальний вигляд.
"Просто пливу на шматочку кавуна", – підписала відео Ліз.
Але зазвичай акторка викладає світлини, на яких вона вихваляється ідеально фігурою у стильних купальниках.
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