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Струнка і сексуальна: грайлива Елізабет Герлі оголеною засмагала на "кавуні"

Струнка і сексуальна: грайлива Елізабет Герлі оголеною засмагала на "кавуні"

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1054
Час на прочитання
1 хв
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Струнка і сексуальна: грайлива Елізабет Герлі оголеною засмагала на "кавуні"

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

58-річна акторка показала, як відпочила у басейні.

Елізабет Герлі часто ділиться з підписниками знімками зі свого повсякденного життя. Цього разу зірка опублікувала в Instagram пікантне відео з відпочинку, який вона провела у басейні.

Акторка грайливо позувала оголеною на надувному матрасі у вигляді скибки кавуна. Герлі має стрункий і сексуальний вигляд.

"Просто пливу на шматочку кавуна", – підписала відео Ліз. 

Але зазвичай акторка викладає світлини, на яких вона вихваляється ідеально фігурою у стильних купальниках.

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Дата публікації
Перегляди
1054
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