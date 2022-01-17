Струнка і сексуальна: Катерина Бужинська показала нові фото в яскравому купальнику

Струнка і сексуальна: Катерина Бужинська показала нові фото в яскравому купальнику

Артистка насолоджується відпочинком і фотографується у купальниках.

Катерина Бужинська розбурхала уяву підписників новими пікантними знімками з відпустки у Домініканській республіці.

Співачка зробила світлину на пляжі. Вона продемонструвала струнку і сексуальну фігуру у різнокольоровому купальнику з флористичним принтом.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Катя похизувалася не лише підтягнутою фігурою, а й пишним бюстом. Вона мала звабливий вигляд.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Свій пляжний лук артистка доповнила халатом-тунікою з таким самим принтом, пов'язкою на голову і окулярами у зеленій оправі.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Співачка у Домінікані вже вчетверте. І щоразу вона захоплюється місцевими людьми – вони там добрі, щирі, привітні і відкриті. А ще зірка зазначила, що там – білосніжні пляжі і немає смертельно небезпечних змій, павуків та риб.

Раніше артистка у перламутрово-смарагдовому бікіні блиснула на камеру невеликою частиною своїх сексуальних сідниць.

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