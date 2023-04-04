Струнка і сексуальна: Надя Дорофєєва у кроптопі засвітила груди

Співачка поповнила гардероб стильною обновкою.
Надя Дорофєєва потішила фоловерів в Instagram новою порцією знімків, на яких вона продемонструвала стильний лук.
Артистка приміряла сірий костюм із жатої тканини, який складався зі спідниці максі і кроптопу з довгими рукавами. Взула вона чорні черевики на високій грубій підошві.
На одній зі світлин Дорофєєва підняла руки і її топ підскочив, засвітивши частину грудей. Це мало спокусливий вигляд.
А ще співачка похизувалася стрункою фігурою і пласким животом.
Надя виклала ще одне загадкове фото, на якому зображена половина її обличчя. На носі у неї була металева прикраса.
"Різнокольорова", - підписала знімок артистка.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва відкриє сезон весняних концертів в Osocor Residence. Вона виступить із новою концертною програмою.
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