Струнка і сексуальна: Ніколь Шерзінгер у блискучій сукні з вирізом між грудьми сяяла на вечірці

Ексзірка The Pussycat Dolls у гламурному образі з'явилася на івенті у Лондоні.

Ніколь Шерзінгер організувала вечірку для акторського складу свого нового шоу Sunset Boulevard. Вона відбулася у ресторані MAINE у Лондоні.

Ніколь обрала для своєї появи гламурний спокусливий аутфіт. На ній була асиметрична блискуча сукня з прозорим низом, прикрашена камінням, бісером і паєтками. Вбрання мало розріз спереду і косий виріз на тулубі, між грудьми. Бюстгальтер був відсутній і це додавало луку Шерзінгер сексуальності.

Ніколь Шерзінгер / Фото: Getty Images

Образ вона доповнила срібними туфлями на шпильках. Волосся Ніколь зібрала у гладкий високий хвіст і зробила макіяж із акцентом на бордовій помаді. У вухах були масивні діамантові сережки-цвяшки. Темно-бордовий манікюр завершив лук артистки.

Шерзінгер продемонструвала струнку фігуру і чудове почуття стилю.

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер на вечірку у готелі Savoy прийшла в елегантній сукні зі шлейфом від бренду Tony Ward.

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