Струнка і сексуальна: учасниця "Холостяка-12" позувала у бікіні на відпочинку

Учасниця 12-го сезону реалітішоу "Холостяк" – Олександра Мудра – опублікувала в Instagram фото з відпочинку.

На ньому Саша постала у бікіні шоколадного відтінку, зверху якого вона одягла легку білу сорочку. Сорочка не завадила дівчині блиснути стрункою і сексуальною фігурою.

Олександра Мудра/Instagram

На шиї у Мудрої було біле намисто, а на плечі висів шопер із принтом.

Нагадаємо, на церемонії троянд Олександра з'явилася у мінісукні з відвертим глибоким декольте, яке додало її луку сексуальності, і верхом із органзи.

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