Струнка і сексуальна: учасниця "Холостяка-12" позувала у бікіні на відпочинку

Саша Мудра похизувалася спокусливою фігурою у купальнику.
Учасниця 12-го сезону реалітішоу "Холостяк" – Олександра Мудра – опублікувала в Instagram фото з відпочинку.
На ньому Саша постала у бікіні шоколадного відтінку, зверху якого вона одягла легку білу сорочку. Сорочка не завадила дівчині блиснути стрункою і сексуальною фігурою.
На шиї у Мудрої було біле намисто, а на плечі висів шопер із принтом.
Нагадаємо, на церемонії троянд Олександра з'явилася у мінісукні з відвертим глибоким декольте, яке додало її луку сексуальності, і верхом із органзи.
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