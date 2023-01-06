Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Струнка і сексуальна: учасниця "Холостяка-12" позувала у бікіні на відпочинку

Струнка і сексуальна: учасниця "Холостяка-12" позувала у бікіні на відпочинку

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1079
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Струнка і сексуальна: учасниця "Холостяка-12" позувала у бікіні на відпочинку

Олександра Мудра/Instagram

Саша Мудра похизувалася спокусливою фігурою у купальнику.

Учасниця 12-го сезону реалітішоу "Холостяк" – Олександра Мудра – опублікувала в Instagram фото з відпочинку.

На ньому Саша постала у бікіні шоколадного відтінку, зверху якого вона одягла легку білу сорочку. Сорочка не завадила дівчині блиснути стрункою і сексуальною фігурою.

Олександра Мудра/Instagram / ©
Олександра Мудра/Instagram

На шиї у Мудрої було біле намисто, а на плечі висів шопер із принтом.

Нагадаємо, на церемонії троянд Олександра з'явилася у мінісукні з відвертим глибоким декольте, яке додало її луку сексуальності, і верхом із органзи.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1079
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація