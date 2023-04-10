Струнка і сексуальна: який вигляд оголеною має 56-річна Голлі Беррі

Акторка на свій вік може собі дозволити демонструвати своє оголене тіло у соцмережі.

Голлі Беррі потішила фоловерів в Instagram відвертою світлиною.

На ній акторка постала оголеною. Зірка позувала на балконі, ловлячи промінчики сонця і попиваючи біле вино з келиха. Оголені груди вона прикрила рукою.

Голлі Беррі / Фото: Instagram Голлі Беррі

У свої 56 років Беррі має неймовірний вигляд – у неї струнка і сексуальна фігура.

"Я роблю те, що хочу", - підписала Голлі фото.

Ще вона виклала пляжний знімок, на якому зображена у сукні-халаті з тигровим принтом. Лук Беррі доповнила окулярами з леопардовими вставками.

Голлі Беррі / Фото: Instagram Голлі Беррі

Нагадаємо, на церемонію "Оскар" Голлі прийшла у сукні з розрізом до стегна і без трусів.

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