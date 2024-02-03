Струнка і яскрава: зірка фільму "Арґайл" у сукні бананового кольору вийшла в світ

Брайс Даллас Говард дуже пасують яскраві вбрання.
Головна героїня шпигунської комедії "Арґайл" – Брайс Даллас Говард – потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку.
Акторка мала яскравий вигляд. На ній була сукня міді з драпуванням бананового кольору, яка добре сиділа на її стрункій фігурі.
Свій образ Брайс доповнила жовтими босоніжками з квітковим принтом на високій платформі і підборах.
Говард зробила гарну зачіску з локонами і насичений макіяж із помадою ягідного відтінку.
Нагадаємо, минулого разу Брайс Даллас Говард сходила на радіо у теплому костюмі світло-м'ятного кольору з бірюзовими ромбами, який складався із вкороченого светра та довгої спідниці.
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