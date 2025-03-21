Струнка і зваблива: британська зірка реаліті у купальнику влаштувала фотосет на яхті

Джессіка Гейл любить ділитися з підписниками у соцмережі своїми пікантними фото.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – потішила фоловерів в Instagram новою серією знімків із відпочинку.
Цього разу білявка влаштувала гарячий фотосет на яхті. Джессіка була одягнена у стильний червоний купальник.
Дівчина спокусливо позувала на камеру, демонструючи струнку фігуру і спокусливий пишний бюст.
Нагадаємо, Джессіка Гейл у білому бікіні, яке чудово підкреслило її гарну засмагу, звабливо позувала на пляжі.
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