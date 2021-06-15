Струнка Ізабель Гулар в мінішортах покрутила сідницями перед камерою

Супермодель вирушила у відпустку.
36-річна бразильська топмодель Ізабель Гулар прилетіла на відпочинок до Португалії і зупинилася в Лісабоні.
На прогулянку по місту модель одягла білий топ з відвертим декольте і білі мінішорти. Свій літній образ Ізабель доповнила червоною мінісумочкою через плече і кросівками Nike. Гулар зняла відео у популярного серед туристів лісабонського трамвая №28 — це вже візитна картка міста.
Фігура моделі має чудовий вигляд, адже вона багато часу приділяє заняттям спортом і харчуванню. Хоча в сторіз показала, що трохи послабила режим і спробувала якусь місцеву солодку випічку.
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