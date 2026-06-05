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- Шоу-бізнес
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Струнка Керрі Вашингтон у золотій сукні Oscar de la Renta сяяла на світській церемонії
49-річна акторка отримала премію Gotham Television Awards.
Керрі Вашингтон відвідала церемонію вручення премії Gotham Television Awards, яка відбулася у Нью-Йорку. Акторка отримала нагороду Spotlight Tribute за здобутки у кар’єрі і зокрема за роль у серіалі «Недосконалі жінки» (Imperfect Women).
Для такої події зірка обрала розкішний образ. Вона була одягнена у золоту сукню максі від бренду Oscar de la Renta, яка мала галтер. Вбрання чудово підкреслило стрункий силует Вашингтон.
Аутфіт Керрі доповнила туфлями від Aquazzura, пишною зачіскою, вечірнім макіяжем, нюдовим манікюром, довгими сережками-люстрами і каблучками з камінням.
Нагадаємо, Керрі Вашингтон на радіоефірі у Нью-Йорку з’явилася з чубчиком і в шкіряному пальті.