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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
1 хв

Струнка Керрі Вашингтон у золотій сукні Oscar de la Renta сяяла на світській церемонії

49-річна акторка отримала премію Gotham Television Awards.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Керрі Вашингтон

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Керрі Вашингтон відвідала церемонію вручення премії Gotham Television Awards, яка відбулася у Нью-Йорку. Акторка отримала нагороду Spotlight Tribute за здобутки у кар’єрі і зокрема за роль у серіалі «Недосконалі жінки» (Imperfect Women).

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Для такої події зірка обрала розкішний образ. Вона була одягнена у золоту сукню максі від бренду Oscar de la Renta, яка мала галтер. Вбрання чудово підкреслило стрункий силует Вашингтон.

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Аутфіт Керрі доповнила туфлями від Aquazzura, пишною зачіскою, вечірнім макіяжем, нюдовим манікюром, довгими сережками-люстрами і каблучками з камінням.

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Нагадаємо, Керрі Вашингтон на радіоефірі у Нью-Йорку з’явилася з чубчиком і в шкіряному пальті.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
75
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