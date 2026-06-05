Струнка Керрі Вашингтон у золотій сукні Oscar de la Renta сяяла на світській церемонії

Керрі Вашингтон / © Associated Press

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Керрі Вашингтон відвідала церемонію вручення премії Gotham Television Awards, яка відбулася у Нью-Йорку. Акторка отримала нагороду Spotlight Tribute за здобутки у кар’єрі і зокрема за роль у серіалі «Недосконалі жінки» (Imperfect Women).

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Для такої події зірка обрала розкішний образ. Вона була одягнена у золоту сукню максі від бренду Oscar de la Renta, яка мала галтер. Вбрання чудово підкреслило стрункий силует Вашингтон.

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Аутфіт Керрі доповнила туфлями від Aquazzura, пишною зачіскою, вечірнім макіяжем, нюдовим манікюром, довгими сережками-люстрами і каблучками з камінням.

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Керрі Вашингтон / © Associated Press

Нагадаємо, Керрі Вашингтон на радіоефірі у Нью-Йорку з’явилася з чубчиком і в шкіряному пальті.

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